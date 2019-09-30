Manisa’da korkunç cinayet! Lunaparkta kızının gözü önünde vuruldu
Manisa'da 34 yaşındaki baba Eren Erbahçeciler, kızı ile birlikte gittiği lunaparkta yaşadığı jeton tartışmasının büyümesi üzerine lunapark çalışanı K.S. tarafından kızının gözü önünde başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Erbahçeciler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan K.S. ise aranıyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi, lunaparkta kızının gözü önünde silahla vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye gör olay; Kurşunlu yolu üzerinde bulunan Lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eren Erbahçeciler(34) kızı ile birlikte lunaparka eğlenmeye geldi. İddiaya göre Erbahçeciler ile lunapark çalışanı K.S.arasında oyun jetonu başında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce K.S. tabanca ile Eren Erbahçeciler'i vurdu.
Kızının gözü önünde başından vurulan Eren Bahçeciler
Ağır yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Erbahçeciler, hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Erbahçeciler'in, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ahmetli Şubesi çalışanı olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri cinayet zanlısı K.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Cinayet zanlısı K.S. her yerde aranıyor
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