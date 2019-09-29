Son dakika: Meteorolojiden flaş sağanak uyarısı! Rize, Trabzon ve Artvin...
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
Son dakika haberi... Meteorolojiden Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimleri i.im kritik uyarı geldi. Bölgede bugün sağanak tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık geçecek.
Hava sıcaklığının, kuzey ve iç bölgelerde 1 ile 3 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ülke genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
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