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İstanbul Fatih'te korkutan yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
İSTANBUL'DA KORKUTAN YANGIN: 15 KİŞİ...

'un semtinde bir evde meydana geldi. Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Molla Gürani Mahallesi Sadi Çeşmesi Sokağı'ndaki 4 katlı binanın bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan dolayı binada mahsur kalan 15 kişi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar da ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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