ODTÜ'den İstanbul depremi için kritik açıklama
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
Merkez üssü İstanbul Silivri olan 5,8 şiddetindeki depremin ardından deprem uzmanları son dakika açıklamaları yapıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden sonra bir açıklama da ODTÜ'den geldi. İşte İstanbul depremi ile ilgili korkutan açıklama...
Orta Doğu Teknik Üniversitesince (ODTÜ), 2 gün önce meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Son deprem sonrası geometrisi daha net hale gelen bu fay bölümünün, boyutları göz önüne alındığında, 7'den büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir." değerlendirmesi yapıldı.
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