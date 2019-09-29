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ODTÜ'den İstanbul depremi için kritik açıklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
ODTÜ'DEN İSTANBUL DEPREMİ İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA

Merkez üssü İstanbul Silivri olan 5,8 şiddetindeki depremin ardından uzmanları son dakika açıklamaları yapıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden sonra bir açıklama da 'den geldi. İşte ile ilgili korkutan açıklama...

Orta Doğu Teknik Üniversitesince (), 2 gün önce meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Son deprem sonrası geometrisi daha net hale gelen bu fay bölümünün, boyutları göz önüne alındığında, 7'den büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

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