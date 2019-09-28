19 yaşındaki Melike'nin ölümünde kahreden detaylar: Katilinden 15 metre kaçabilmiş
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
Adana'nın Kozan ilçesinde dün dini nikahlı eşi Sezer Çelik (24) tarafından öldürülen Melike Demirci'nin (19), olay sırasında 15 metre kadar kaçabildiği ortaya çıktı. Demirci'nin babası Remzi Demirci, olaydan önce kızından, Sezer Çelik'ten ayrılmasını istediğini, ancak kendisine 'baba beni keser' diye cevap verdiğini anlattı.
Adana'nın Kozan ilçesinde dün dini nikahlı eşi Sezer Çelik (24) tarafından öldürülen Melike Demirci'nin (19), olay sırasında 15 metre kadar kaçabildiği ortaya çıktı.
Demirci'nin babası Remzi Demirci, olaydan önce kızından, Sezer Çelik'ten ayrılmasını istediğini, ancak kendisine 'baba beni keser' diye cevap verdiğini anlattı.
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