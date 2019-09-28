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19 yaşındaki Melike'nin ölümünde kahreden detaylar: Katilinden 15 metre kaçabilmiş

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
KAHRETTİ! SADECE 15 METRE...

'nın Kozan ilçesinde dün dini nikahlı eşi (24) tarafından öldürülen 'nin (19), olay sırasında 15 metre kadar kaçabildiği ortaya çıktı. Demirci'nin babası , olaydan önce kızından, Sezer Çelik'ten ayrılmasını istediğini, ancak kendisine 'baba beni keser' diye cevap verdiğini anlattı.

'nın Kozan ilçesinde dün dini nikahlı eşi (24) tarafından öldürülen 'nin (19), olay sırasında 15 metre kadar kaçabildiği ortaya çıktı.

Demirci'nin babası , olaydan önce kızından, Sezer Çelik'ten ayrılmasını istediğini, ancak kendisine 'baba beni keser' diye cevap verdiğini anlattı.

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