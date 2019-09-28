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Son dakika: Artvin'in Borçka ilçesinde sel

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
ARTVİN'İ YAĞIŞ VURDU! SEL VE HEYELAN...

Gelen son dakika haberine; 'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan ve su baskınlarına neden oldu. Bölgede çalışması başlatılırken bazı noktalarda ulaşım yollar kapanırken bazı noktalarda trafik akışı güçlükle sağlanıyor.

'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan ve su baskınlarına neden oldu. bazı noktalarda ulaşım yollar kapanırken bazı noktalarda trafik akışı güçlükle sağlanıyor.

Artvin'in Borçka ilçesinde sel | Video ARTVİN'İN BORÇKA İLÇESİNDE SEL | VİDEO

CAMİ ZARAR GÖRDÜ

Borçka-Hopa karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Bölgede çalışması başlatılırken, yolda ulaşım taşan dere suları nedeniyle güçlükle sağlanıyor.

Artvin'deki selden ilk fotoğraflar ARTVİN'DEKİ SELDEN İLK FOTOĞRAFLAR

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Hopa'da Sundura deresinin taşması sonucu Hopa-Borçka karayolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, Borçka Tünel mevkiinde beklemeye başladı. Borçka ve Hopa ilçelerine AFAD ekileri sevk edildi.

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