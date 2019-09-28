Son dakika: Artvin'in Borçka ilçesinde sel
Gelen son dakika haberine; Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken bazı noktalarda ulaşım yollar kapanırken bazı noktalarda trafik akışı güçlükle sağlanıyor.
Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. bazı noktalarda ulaşım yollar kapanırken bazı noktalarda trafik akışı güçlükle sağlanıyor.
CAMİ ZARAR GÖRDÜ
Borçka-Hopa karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken, yolda ulaşım taşan dere suları nedeniyle güçlükle sağlanıyor.
YOL ULAŞIMA KAPANDI
Hopa'da Sundura deresinin taşması sonucu Hopa-Borçka karayolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, Borçka Tünel mevkiinde beklemeye başladı. Borçka ve Hopa ilçelerine AFAD ekileri sevk edildi.
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