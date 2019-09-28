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Oğlunu ve 3 torununu kaybeden acılı baba, gelininin "Neredeler?" sorusuna cevap veremedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
BOĞAZI DÜĞÜMLENDİ CEVAP VEREMEDİ!

Oğlunu, kızını ve üç torununu trafik kazasında kaybeden acılı baba Casim , "Ciğerlerim yandı. Dünyam kayboldu. yoğun bakımda. Gözlerini şimdiye kadar bir kez açtı. 'Çocuklarım nerede' diye sordu. Biz daha cevap veremeden, yeniden gözlerini kapattı. Nasıl cevap verilir ki böyle bir meleğe. Eşin de 3 yavrun da öldü nasıl denir?" diyerek gözyaşı dökü yas tutuyor.

Ailesi'nin kızı 'nin 'daki düğününe gitmek için yola çıktılar, 2 arabaydılar. 23 Eylül'de Sivas'ın Şarkışla ile 'nin Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yolda kaza oldu. Pınarbaşı'ndan Sivas yönüne giden yönetimindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu.

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