Oğlunu ve 3 torununu kaybeden acılı baba, gelininin "Neredeler?" sorusuna cevap veremedi
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
Oğlunu, kızını ve üç torununu trafik kazasında kaybeden acılı baba Casim Umuç, "Ciğerlerim yandı. Dünyam kayboldu. Gelinim Aysun yoğun bakımda. Gözlerini şimdiye kadar bir kez açtı. 'Çocuklarım nerede' diye sordu. Biz daha cevap veremeden, yeniden gözlerini kapattı. Nasıl cevap verilir ki böyle bir meleğe. Eşin de 3 yavrun da öldü nasıl denir?" diyerek gözyaşı dökü yas tutuyor.
Umuç Ailesi'nin kızı Fatma Köse'nin Hatay'daki düğününe gitmek için yola çıktılar, 2 arabaydılar. 23 Eylül'de Sivas'ın Şarkışla ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yolda kaza oldu. Pınarbaşı'ndan Sivas yönüne giden Fatih Umuç yönetimindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu.
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