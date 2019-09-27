Yalova’da kıskançlık krizine giren koca, eşini boğazını keserek öldürdü
Yalova’da kıskançlık krizine giren İran uyruklu bir adam, karısının boğazını keserek canına kıydı. A.A. isimli şahıs olaydan sonra emniyete giderek teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Yalova'da yaşayan İran uyruklu Azeri çift A.A. (34) ve Seher A. (30) ayrı lokantalarda çalışıyorlardı. Çift bir süreden beri A.A'nın eşi Seher A.'yı kıskanmasından dolayı kavga ediyordu.
KAVGA ETTİLER
Çift son olarak akşam geç vakitlerde Fatih Caddesi Donanma Sokak Arslanbir Apartmanındaki evlerinde yeniden kavga etti. Evden kavga ve çığlık sesleri geldi. Çığlıkların kesilmesi sonrasında A.A. evden ayrıldı.
TESLİM OLDU
Apartman sakinleri ise durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis, Seher A.'nın boğazı kesilerek öldürülmüş cesedi ile karşılaştı. A.A. ise emniyete giderek teslim oldu. Genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Depremde herkes kaçtı, o gülerek kaçanları izledi
- Muhabir kaldı konuk kaçtı! Deprem anı kamerada
- Polis son anda ipten aldı!
- Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü hakkındaki gerçek
- O ilimizde hazine bulundu
- İstanbul'da denizin altındaki gizem!
- Hurda ararken bulduğu tarihi eserlerle...
- İstanbul'da hangi okullar tatil edildi?
- Depreme ve afetlere karşı okunması tavsiye edilen dua
- Namaz kılarken kalp krizi geçirdi
- Uşak’ta 30 senelik hikaye! Hurda ararken bulduğu tarihi eserlerle...
- HDP Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbetine katılan aile sayısı 47 oldu
- Rusya'dan Pasifik'te füze denemesi
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz fiyatlarına ilişkin açıklama
- Çanakkale Ayvacık'ta bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu
- Borsa'da son durum ne? Borsa'ya etki edebilecek gelişmeler neler?
- Rusya'da anne ve baba çocuklarını kurtardıkları yangında can verdiler!
- Hıncal Uluç'tan Başkan Erdoğan'ın BM'deki konuşmasına övgü: Süper güçlerin de üstünde bir dünya lideri!
- Venezuela'yı suçlamak isteyen Ivan Duque'den skandal! BM'ye yanlış fotoğraf sundu
- Google 21. yaş günü Doodle oldu! Google nasıl kuruldu? Google kurucusu kim?
- İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? İstanbul depremi Kandilli AFAD son depremler listesi!
- Depremde okunacak dualar nelerdir? Doğal afetlerden korunmak için okunacak dualar!