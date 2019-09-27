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Yalova’da kıskançlık krizine giren koca, eşini boğazını keserek öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
KAN DONDURAN CİNAYET! BOĞAZINI KESİP ÖLDÜRDÜ

’da kıskançlık krizine giren uyruklu bir adam, karısının boğazını keserek canına kıydı. A.A. isimli şahıs olaydan sonra emniyete giderek teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, 'da yaşayan uyruklu Azeri çift A.A. (34) ve Seher A. (30) ayrı lokantalarda çalışıyorlardı. Çift bir süreden beri A.A'nın eşi Seher A.'yı kıskanmasından dolayı kavga ediyordu.

KAVGA ETTİLER

Çift son olarak akşam geç vakitlerde Fatih Caddesi Donanma Sokak Arslanbir Apartmanındaki evlerinde yeniden kavga etti. Evden kavga ve çığlık sesleri geldi. Çığlıkların kesilmesi sonrasında A.A. evden ayrıldı.

TESLİM OLDU

Apartman sakinleri ise durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis, Seher A.'nın boğazı kesilerek öldürülmüş cesedi ile karşılaştı. A.A. ise emniyete giderek teslim oldu. Genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Kurumuna gönderildi.

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