Uşak’ta 30 senelik hikaye! Hurda ararken bulduğu tarihi eserlerle...
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
Uşak’ta hurdacılık ile başladığı işini 30 yıl sürdürdükten sonra antikacılık ile devam ettiren Hüseyin Doğan Uşak’ın yanı sıra Türkiye’de de pek çok antika satıcısının ilgi odağı oldu. Hurda ararken bulduğu tarihi eserleri biriktirip koleksiyon yapan Doğan şimdilerde ise damadıyla birlikte eserlerden bazılarının ticaretini yapmanın yanı sıra müzelere de bağışlıyor.
Uşak'ta yaşayan 61 yaşındaki Hüseyin Doğan, yaklaşık 30 yıl boyunca hurdacılık yaptı. Hurdacılık yaptığı sıra bulduğu tarihi eser niteliği taşıyan eşyaları uzun yıllar biriktirmeye başlayarak antika koleksiyonu oluşturdu.
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