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Uşak’ta 30 senelik hikaye! Hurda ararken bulduğu tarihi eserlerle...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
HURDA ARARKEN BULDUĞU TARİHİ ESERLERLE...

’ta hurdacılık ile başladığı işini 30 yıl sürdürdükten sonra antikacılık ile devam ettiren Uşak’ın yanı sıra Türkiye’de de pek çok satıcısının ilgi odağı oldu. ararken bulduğu tarihi eserleri biriktirip koleksiyon yapan Doğan şimdilerde ise damadıyla birlikte eserlerden bazılarının ticaretini yapmanın yanı sıra müzelere de bağışlıyor.

'ta yaşayan 61 yaşındaki , yaklaşık 30 yıl boyunca hurdacılık yaptı. Hurdacılık yaptığı sıra bulduğu niteliği taşıyan eşyaları uzun yıllar biriktirmeye başlayarak koleksiyonu oluşturdu.

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