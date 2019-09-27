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Son dakika: Hakkari Derecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
ÖĞRENCİ SERVİSİ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

'nin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 öğrenci ve sürücü yaralandı. Yaralı öğrencilerden 2'si, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü ve 1 öğrencinin tedavisi Devlet Hastanesi'nde devam ederken, 2 öğrenci ise yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Van'a sevk edildi.

, öğlen saatlerinde ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan 'in Gelişen köyü Toklu mezrası yakınlarında meydana geldi.

Taşımalı eğitim gören öğrencileri Gelişen köyünden alarak Toklu mezrasına götüren minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.



Kazada, 5 öğrenci ve sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

2 ÖLÜ, 4 YARALI

Yaralı öğrencilerden 2'si, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü ve 1 öğrencinin tedavisi sürüyor.

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