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Çanakkale Ayvacık'ta bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
O İLİMİZDE HAZİNE BULUNDU

’nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde devam eden arkeolojik kazılarda, yaklaşık bin 500 yıllık olduğu tespit edilen bir bulundu.

68 altın sikkeden oluşan hazinenin milattan sonra 550-575 yıllarında, 1. ve 2. Justinianus dönemine ait olduğu belirlendi. Kazılar sonucu elde edilen ile Apollon Smintheus tapınağı ve çevresinde devam eden kazılardaki tarihsel içeriğinin geç Bizans dönemine kadar uzandığı ortaya çıktı.

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