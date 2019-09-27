Çanakkale Ayvacık'ta bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde devam eden arkeolojik kazılarda, yaklaşık bin 500 yıllık olduğu tespit edilen bir Bizans definesi bulundu.

68 altın sikkeden oluşan hazinenin milattan sonra 550-575 yıllarında, 1. ve 2. Justinianus dönemine ait olduğu belirlendi. Kazılar sonucu elde edilen define ile Apollon Smintheus tapınağı ve çevresinde devam eden kazılardaki tarihsel içeriğinin geç Bizans dönemine kadar uzandığı ortaya çıktı.