Müge Anlı ortaya çıkartmıştı! Kan donduran ifade: Medeni parçaladı, Murat da poşetlere doldurdu

Müge Anlı canlı yayınında aylarca süren araştırma sonrası Asım Bayram cinayeti ortaya çıkmıştı. Antalya'da gayrimenkul zengini 82 yaşındaki Asım Bayram'ın öldürülüp parçalanan cansız bedeninin ormanlığa gömülmesiyle ilgili tutuklu 4 sanık, hakim karşısına çıktı. Müge Anlı canlı yayınından sonra gözaltınan alınanlar olmuştu. Snık Medeni Ö., Asım Bayram'ı 8 parçaya böldüğünü soğukkanlılıkla anlattı. Sanık Mevlüt S. ise "Medeni parçaladı, Murat da poşetlere doldurdu" dedi. Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçekler yeniden Türkiye'nin gündemi oldu.

Kepez ilçesinde kayıp ihbarı yapılan emlak zengini Asım Bayram'ın, kaybolduktan 49 gün sonra, 15 Mart günü ormanlıkta 8 parçaya ayrılmış cesedi toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, adli kontrolle serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı. Sanıklar Murat G., Medeni Ö. ve Nihat Y. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Mevlüt S. hakkında ise 'nitelikli hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'suç delillerini yok etme, değiştirme veya saklama' suçlamasıyla 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.