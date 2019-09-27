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Dünyanın en tehlikeli ve zehirli yiyecekleri!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.09.2019
DÜNYANIN EN TEHLİKELİ VE ZEHİRLİ YİYECEKLERİ!

Dünyanın en tehlikeli ve zehirli besinleri severek tükettiğimiz yiyecekler arasından çıktı. Birçok besinin, aslında bizleri içten içe zehirlediğini biliyor muydunuz? Yiyecekleri tüketmeden evvel faydalarını, zararlarını, besin değerlerini bilmek daha sağlıklı. Bu besinleri yemeden önce dikkat! Sizin için tehlike arz ediyor olabilir. İşte ...

Yediklerinize, içtiklerinize dikkat edin. Çok sevdiğiniz o yiyecekler belki canınıza kast ediyor olabilir. İşte arasında gösterilen o besinler...

KİRPİ BALIĞI
Oldukça "tatlı" gözüken bu balık aslında derisinde, yumurtalıklarında ve karaciğerinde ölümcül bir zehir içeriyor. Şefler bu yemeği hazırlarken oldukça dikkatli davranmalı ve balığın kötü organlarından kurtulmalıdır. Japon restoranlarında bu balığın hazırlanış aşaması için belirli eğitimler verilip denetleniyor.

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