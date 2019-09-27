Kütahya'da kestiği ağacın altında kalan kişi, hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 27.09.2019
Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde, tarlasında kestiği kavak ağacı üzerine düşen 65 yaşındaki Ali Korkmaz, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Emet'en Aydıncık köyünde oturan Ali Korkmaz, arkadaşları ile birlikte gittiği tarlasında kavak ağaçlarını kesmeye başladı. Kesilen ağaçlardan biri Korkmaz'ın üzerine düştü.
OTOPSİ YAPILACAK
Arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ali Korkmaz'ın cesedi, otopsi için Emet Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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