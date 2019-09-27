İstanbul'da hangi okullar tatil edildi? İstanbul'da tatil edilen okulların listesi
Son dakika haberine göre; İstanbul'da perşembe günü meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrası bugün İstanbul'da 14 okulda eğitime ara verildiği açıklandı.
İstanbul'da dün öğlen saatlerinde meydana gelen deprem sonrası 14 okulda bugün okullar tatil edildi. İstanbul Valiliği'nin açıklamasının ardından vatandaşlar internette İstanbul'da hangi okullar tatil edildi? sorusuna yanıt aramaya başladı.
İstanbul'un 9 ilçesindeki 14 okulda eğitime bir gün ara verildi.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama ile bugün eğitime ara verilen okullar şu şekilde:
Sultangazi İstiklal İlkokulu, Ortaokulu - Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi - Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yenibosna Ortaokulu - Büyükçekmece Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu - Silivri Prof. Dr. Besim Üstünel Ortaokulu - Arnavutköy Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu - Küçükçekmece Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Nergiz Anaokulu, Atatürk Kız MTAL, Kanarya Ortaokulu - Maltepe Halit Armay Anadolu Lisesi - Çatalca Arif Nihat Asya MTAL
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