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Balıkesir'de korkutan deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.09.2019
BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM!

Perşembe günü 'da meydana gelen depremin ardından Balıkesir de sallandı. Balıkesir'in Kocaavşar mahallesinde 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son bilgilere göre Balıkesir'in Kocaavşar mahallesinde 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Saat 02.03'de meydana gelen deprem bir çok bölgede hissedildi. Yerin 10.4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti 3.5 olarak belirlendi.

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