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Avcılar Denizköşkler’de bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.09.2019
AVCILAR'DA BİR BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören Mahallesindeki bir bina ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin ilçelerdeki binalardaki kontrol çalışmaları sürüyor.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Mahallesindeki bir binada inceleme yapan Kurtarma Federasyonu Kara Daire Başkanı Hüseyin Karadayı ve ekipleri, bir binanın depremde ciddi hasar gördüğünü tespit ederek, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları tahliye etti.

Binayı boşaltan ekipler, sokak içerisinde güvenlik önlemi alarak, binayı mühürledi. Binanın hasar gören noktaları ise ekiplerle birlikte inceleme yapan bir bina sakini tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Avcılar Denizköşkler’de bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı AVCILAR DENİZKÖŞKLER’DE BİR BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

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