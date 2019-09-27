Avcılar Denizköşkler’de bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören Avcılar Denizköşkler Mahallesindeki bir bina ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin ilçelerdeki binalardaki kontrol çalışmaları sürüyor.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Avcılar Denizköşkler Mahallesindeki bir binada inceleme yapan Kurtarma Federasyonu Kara Daire Başkanı Hüseyin Karadayı ve ekipleri, bir binanın depremde ciddi hasar gördüğünü tespit ederek, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları tahliye etti.

Binayı boşaltan ekipler, sokak içerisinde güvenlik önlemi alarak, binayı mühürledi. Binanın hasar gören noktaları ise ekiplerle birlikte inceleme yapan bir bina sakini tarafından cep telefonuna kaydedildi.