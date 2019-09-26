İstanbul'u korkutan depremin ses kayıtları ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
İstanbul'da endişe yaratan 5,8 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı ortaya çıktı. ABD'de yeraltını inceleyen üniversite konsorsiyumu tarafından deprem anında kaydedildiği ifade edilen internet sitesinden paylaşıldı.
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik deprem Marmara'nın birçok ilinde hissedilerek endişe yaratırken, ABD'den depremle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.
5 SANİYE SÜREN KAYIT
ABD'nin başkenti Washington merkezli çok sayıda üniversitenin konsorsiyumu ile oluşan Sismoloji için Anonim Araştırma Kurumları (IRIS), depremin yeraltındaki ses kaydını, resmi web sitesinde paylaştı.
Siteden yayımlanan ve 5 saniye süren kayıtta önce bir kırılmayı andıran gürültünün ardından titreme sesi duyuluyor.
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