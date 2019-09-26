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İstanbul'u korkutan depremin ses kayıtları ortaya çıktı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
5.8'LİK DEPREMİN SES KAYDI

'da endişe yaratan 5,8 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı ortaya çıktı. 'de yeraltını inceleyen üniversite konsorsiyumu tarafından anında kaydedildiği ifade edilen internet sitesinden paylaşıldı.

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik Marmara'nın birçok ilinde hissedilerek endişe yaratırken, 'den depremle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

5 SANİYE SÜREN KAYIT

ABD'nin başkenti Washington merkezli çok sayıda üniversitenin konsorsiyumu ile oluşan Sismoloji için Anonim Araştırma Kurumları (IRIS), depremin yeraltındaki ses kaydını, resmi web sitesinde paylaştı.

Siteden yayımlanan ve 5 saniye süren kayıtta önce bir kırılmayı andıran gürültünün ardından titreme sesi duyuluyor.

İstanbul'u korkutan depremin ses kayıtları ortaya çıktı! İSTANBUL'U KORKUTAN DEPREMİN SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI!

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