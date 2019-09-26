26 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Son İstanbul depremi Bilecik'te de hissedildi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2019
İSTANBUL DEPREMİ BİLECİK'TE DE HİSSEDİLDİ...

Son dakika haberi... İstanbul’da meydana gelen 5.8’lik Bilecik’te de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar hemen kendilerini sokağa atarken sarsıntının Bilecik’te 5-6 saniye sürdüğü kaydedildi.

Alınan bilgilere göre; İstanbul'un Silivri ilçesinde açıklarında, Kandili Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre 5,8 şiddetinde meydana gelen deprem Bilecik'te de hissedildi.

Depremi hisseden vatandaşlar hemen kendilerini sokağa atarken sarsıntının Bilecik'te 5-6 saniye sürdüğü kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN