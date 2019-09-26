Son dakika: Son İstanbul depremi Bilecik'te de hissedildi...
Giriş Tarihi: 26.09.2019
Son dakika haberi... İstanbul’da meydana gelen 5.8’lik deprem Bilecik’te de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar hemen kendilerini sokağa atarken sarsıntının Bilecik’te 5-6 saniye sürdüğü kaydedildi.Alınan bilgilere göre; İstanbul'un Silivri ilçesinde Marmara Denizi açıklarında, Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre 5,8 şiddetinde meydana gelen deprem Bilecik'te de hissedildi.
Depremi hisseden vatandaşlar hemen kendilerini sokağa atarken sarsıntının Bilecik'te 5-6 saniye sürdüğü kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul'daki deprem Sakarya’da da hissedildi
- İstanbul'da depremler sürecek mi? Kızılay'dan açıklama
- Şemsiye ile dışarı çıktı hayatının şokunu yaşadı!
- İstanbul'daki şiddetli deprem Bursa'da da hissedildi
- İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması
- Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi!
- Minik Alptuğ yürekleri yaktı!
- İnanılmaz! İki haftada bir deri değiştiriyor
- İstanbul'daki şiddetli deprem Tekirdağ’da hissedildi!
- Müge Anlı son dakika gerçeğiyle şaşkına döndü
Daha Fazla Gör
- Son dakika: İstanbul'da depremler sürecek mi? Kızılay'dan flaş açıklama
- Son dakika: İstanbul'daki şiddetli deprem Tekirdağ’da hissedildi!
- Son dakika: İstanbul'daki 5,8’lik şiddetli deprem! Sakarya’da da hissedildi! Sakarya’da deprem oldu mu?
- Son dakika: İstanbul'daki şiddetli deprem Bursa'da da hissedildi
- Katar'dan Gazze'deki 50 bin aileye nakdi yardım
- 'Diyarbakır annesi' Yıldız Ballı'dan PKK ve uzantısı HDP'ye isyan: Kızımın ölüsünü ya da dirisini versinler!
- Veliaht Prens Bin Selman: Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu benim!
- PKK’nın istihbaratçısı terörist Mehmet Bayden öldürüldü! 57 günlük sıkı takip...
- Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam dünyası için kritik hamle! Televizyon kanalı kuruluyor
- Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı ne zaman yapılacak? JGK uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?
- PAEM başvurusu nasıl yapılır? 2 bin komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?
- Emekli promosyon ücreti ne kadar? Emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?