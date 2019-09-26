Son dakika: İstanbul'da depremler sürecek mi? Kızılay'dan flaş açıklama
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
Son dakika: Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İstanbul'da meydana gelen ve büyük paniğe neden olan 5,8'lik şiddetli deprem ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik deprem ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Kınık, "Bu deprem Marmara'da beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri) sürebilir. Yer kabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor." dedi.
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