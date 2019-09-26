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Son dakika: İstanbul'da depremler sürecek mi? Kızılay'dan flaş açıklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
İSTANBUL'DA DEPREMLER SÜRECEK Mİ? KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

Son dakika: Türk Kızılay Genel Başkanı , İstanbul'da meydana gelen ve büyük paniğe neden olan 5,8'lik şiddetli ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Türk Kızılay Genel Başkanı 'tan İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Kınık, "Bu deprem Marmara'da beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri) sürebilir. Yer kabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor." dedi.

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