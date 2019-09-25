PAEM başvurusu nasıl yapılır? 2 bin komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 26.09.2019
PAEM tarafından yapılan 2 bin komiser yardımcısı alımı için binlerce kişi araştırma yapıyor. PAEM başvuru yolları komiser yardımcısı olmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. PAEM başvuru şartları nelerdir? 2 bin komiser yardımcısı alımı başvuru şartları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Başvuru sürecinde de son günlere girildi. Başvuruların 27 Eylül tarihine kadar E-Devlet üzerinden tamamlanması gerekiyor.
PAEM başvuru için son günlere girildi. Binlerce kişinin ilgi gösterdiği PAEM başvurusu nasıl yapılır? PAEM 2 bin komiser yardımcısı alımı başvuruları için süreç devam ediyor. Peki, 2 bin komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir? PAEM komiser yardımcısı alımı başvuru şartlarında KPSS detayı göze çarpıyor. Komiser yardımcısı alımlarında yaş sınırı da bulunuyor. Komiser yardımcısı olmak isteyen adaylarda aranan özelliklerden birisi 1990 ve sonrası doğumlu olmak.. İşte PAEM başvuruları hakkında tüm merak edilenler!
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