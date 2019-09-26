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Annesi ve kız kardeşiyle tartışıp 4'üncü kattan atladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2019
22 YAŞINDAKİ GENÇ 4'ÜNCÜ KATTAN ATLADI

'da 22 yaşındaki vatandaşı F.G., balkonda tartıştığı annesi ve kız kardeşinin gözü önünde 4'üncü kattan kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan genç, servisinde tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 262 Sokak'ta bulunan bir sitenin 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, F.G. ile annesi ve kız kardeşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, ailenin 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda devam etti. Burada annesinin elinden kurtulan F.G., kendini boşluğa bıraktı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Ağır yaralanan F.G., yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi süren İranlı genç, servisinde tedaviye alındı.

İranlı ailenin balkonunda yaşanan tartışma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Annesi ve kız kardeşiyle tartışıp 4'üncü kattan atladı ANNESİ VE KIZ KARDEŞİYLE TARTIŞIP 4'ÜNCÜ KATTAN ATLADI

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