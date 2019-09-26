Jeyza Gary isimli kadın iki haftada bir deri değiştiriyor
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
Jeyza Gary isimli kadın, 100 bin kişiden birinde görülen ve halk arasında balık derisi olarak bilinen “iktiyozis” hastalığı yüzünden iki haftada bir deri değiştiriyor.
Jeyza Gary isimli kadın, derisinin iki haftada bir dökülmesine neden olan 'iktiyozis' isimli hastalıkla doğan nadir insanlar arasında yer alıyor.
YAŞAMA KÜSMEDİ
Gary, 100 bin kişiden birinde görülen bu hastalık yüzünden yaşama küsmedi ve hayata karışmayı kendine amaç edindi.
"FARKLI OLDUĞUMU BÜYÜMEYE BAŞLAYINCA ANLADIM"
Gary, "Farklı olduğumu büyümeye başlayınca fark ettim. Dışarı çıkardık ve insanlar bana bakardı. Annemi rahatsız ettiğini hatırlıyorum. İnsanların bakması kibar bir davranış değil. Sormaktan çekinmeyin ama bakmayın."
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