26 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Dere kenarında yaralı bulunan minik Alptuğ, hastanede öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
MİNİK ALPTUĞ YÜREKLERİ YAKTI!

'de dere kenarında ağır yaralı bulunan 2 yaşındaki minik Alptuğ'dan acı haber geldi. , kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alptuğ'a çarpıp, kaçtığı şüphesiyle kamyon sürücüsü F.I. (26) ile babası E.I. (65) gözaltına alındı.

Olay, dün akşam, Manyas'a bağlı Boğazpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden E.I., iddiaya göre, dere kenarında çocuğun hareketsiz yattığını gördü. Çocuğun yanına yaklaşan E.I., mahalleliden 'in oğlu Alptuğ olduğunu fark etti.

HEMEN HASTANEYE GÖTÜRDÜ

E.I.'nın haber vermesiyle gelen Hasan Özel, yaralı olduğunu gördüğü çocuğunu kucaklayıp, Manyas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların hemen müdahaleye başladığı, sağlık durumu kritik olan , kurtarılamadı.

"KAMYON ÇARPTI" İDDİASI

Manyas Jandarma Komutanlığı ekipleri, hastaneye ağır yaralı getirilen Alptuğ'un ölümünü şüpheli bularak, soruşturma başlattı. Dere kenarındaki görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Alptuğ'un yaralı bulunduğu yerden kısa süre önce kamyonun hızla geçtiği bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırma sonucu kamyonu kullananın, Hasan Özel'e Alptuğ'un durumu bildiren E.I.'nın oğlu F.I. olduğu belirlendi. Bunun üzerine E.I. ile oğlu F.I., gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN