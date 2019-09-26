Dere kenarında yaralı bulunan minik Alptuğ, hastanede öldü
Balıkesir'de dere kenarında ağır yaralı bulunan 2 yaşındaki minik Alptuğ'dan acı haber geldi. Alptuğ Özel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alptuğ'a çarpıp, kaçtığı şüphesiyle kamyon sürücüsü F.I. (26) ile babası E.I. (65) gözaltına alındı.
Olay, dün akşam, Manyas'a bağlı Boğazpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden E.I., iddiaya göre, dere kenarında çocuğun hareketsiz yattığını gördü. Çocuğun yanına yaklaşan E.I., mahalleliden Hasan Özel'in oğlu Alptuğ olduğunu fark etti.
HEMEN HASTANEYE GÖTÜRDÜ
E.I.'nın haber vermesiyle gelen Hasan Özel, yaralı olduğunu gördüğü çocuğunu kucaklayıp, Manyas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların hemen müdahaleye başladığı, sağlık durumu kritik olan Alptuğ Özel, kurtarılamadı.
"KAMYON ÇARPTI" İDDİASI
Manyas Jandarma Komutanlığı ekipleri, hastaneye ağır yaralı getirilen Alptuğ'un ölümünü şüpheli bularak, soruşturma başlattı. Dere kenarındaki görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Alptuğ'un yaralı bulunduğu yerden kısa süre önce kamyonun hızla geçtiği bilgisine ulaştı.
Yapılan araştırma sonucu kamyonu kullananın, Hasan Özel'e Alptuğ'un durumu bildiren E.I.'nın oğlu F.I. olduğu belirlendi. Bunun üzerine E.I. ile oğlu F.I., gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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