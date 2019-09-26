Depremde okunacak dualar nelerdir sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Deprem, yangın gibi doğal afetlerden korunmak için okunacak dualar yoğun şekilde sorgulanıyor. Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. İstanbullu vatandaşlar parklara akın ederken çadırlar da kurulmaya başlandı. Peki, deprem için okunacak dualar nelerdir? İşte, doğal afetlerden korunmak için okunacak dualar… İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali."

Depremde okunacak dualar nelerdir? Doğal afetlerden korunmak için okunacak dualar vatandaşların merak konusu oldu. İstanbul'da vatandaşları korkutan 5.8 şiddetindeki depremin ardından depremde okunacak dualar araştırılmaya başlandı. Peki, depremde hangi dualar ve ayetler okunabilir? Deprem nedeniyle birçok vatandaşın geceyi park ve bahçelerde geçirmesi bekleniyor. İstanbul'da binlerce kişinin parkları doldurduğu gözlemleniyor. İşte, doğal afetlerden korunmak için ve depremde okunacak dualar!

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: 'Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın