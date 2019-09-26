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Canını hiçe sayan çalışan bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
KAÇMAK YERİNE MAKİNELERİ TUTTU

Bahçelievler'de bir tekstil fabrikasında çalışan Nurettin Ünal, anında canını hiçe sayarak makinenin devrilmesini engellemeye çalıştı. Arkadaşları depremden kaçarken canını hiçe sayan Ünal'a iş yeri sahibi tarafından bir verildi.

'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki , Bahçelievler Yenibosna Çobançeşme Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde de şiddetli şekilde hissedildi. Deprem sırasında iş yeri çalışanları kendini dışarı atarken, Nurettin Ünal adılı çalışan canını düşünmeden koca makineyi tutmaya çalıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde Ünal, depremde sallanan tekstil makinesini iki eliyle tutarak sarsıntı geçene kadar makinenin başından ayrılmadı.

"CANINI HİÇE SAYDI, O HALİYLE MAKİNEYİ TUTMAYA ÇALIŞTI"

Nurettin Ünal'ın iş arkadaş Kadir Tur, "Saat 2 gibi deprem oldu. Biz aşağı indik, Nurettin arkadaşımız vardı burada. O da makinenin devrileceğini zannederken, canını hiçe saydı o haliyle makineyi tutmaya çalıştı. Makine sallanırken o da karşı tarafa makineyi itmeye çalışıyor, sonra ipler devrildi" dedi.

Canını hiçe sayan çalışan bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi CANINI HİÇE SAYAN ÇALIŞAN BİR MAAŞ İKRAMİYEYLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

"KENDİSİNE BİR MAAŞ İKRAMİYE VERDİK"

İş yeri yetkilisi Ali Bakay, çalışanın bu davranışından dolayı kendisine bir verdiklerini belirterek, "Çalışanımızın bu hareketinden dolayı kendisine bir maaş ikramiye verdik. Aslında doğru bir davranış olmadığını biliyoruz, bir daha öyle bir davranışının olmamasını istedik. Deprem anında ne yapması gerektiğini söyledik" ifadelerini kullandı.

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