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Deprem trafiği havadan görüntülendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2019
DEPREM TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

’da yaşanan depremin ardından araçlarıyla evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar ana yollarda yoğunluk oluşturdu. Karayolu üzerinde yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

'da yaşanan sonrası panik yaşayan vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu.

Depremin hemen ardından yaşanan panik nedeniyle okullar öğrencileri, iş yerleri de çalışanlarını evlerine gönderdi.

Depremin yaşandığı saat 14.00'dan itibaren evlerine araçlarıyla ulaşmaya çalışanlar ana yollarda ciddi yoğunluğuna neden oldu. E5 Karayolu'nda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Deprem trafiği havadan görüntülendi DEPREM TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

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