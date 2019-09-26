Deprem trafiği havadan görüntülendi
Giriş Tarihi: 26.09.2019
İstanbul’da yaşanan depremin ardından araçlarıyla evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar ana yollarda yoğunluk oluşturdu. E-5 Karayolu üzerinde yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.
İstanbul'da yaşanan deprem sonrası panik yaşayan vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu.
Depremin hemen ardından yaşanan panik nedeniyle okullar öğrencileri, iş yerleri de çalışanlarını evlerine gönderdi.
Depremin yaşandığı saat 14.00'dan itibaren evlerine araçlarıyla ulaşmaya çalışanlar ana yollarda ciddi trafik yoğunluğuna neden oldu. E5 Karayolu'nda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
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