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Tuvalet parası 50 kuruş eksik çıkınca kan aktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2019
50 KURUŞ İÇİN KAN AKTI

’da cami avlusundaki umumi tuvaletin bekçisi, paranın 50 kuruş eksik olması nedeniyle kavga ettiği şahsı boğazından bıçaklayarak yaraladı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İstasyon Meydanı'nda bulunan Bey Camii'nin avlusundaki umumi tuvalete giden 36 yaşındaki B.S., iddiaya göre çıkışta parası yetişmediği için tuvalet parasını 50 kuruş eksik ödedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bunun üzerine B.S. ile tuvalet bekçisi 62 yaşındaki V.K., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile V.K., kulübesinde bulunan bıçakla B.S.'nin boğazını kesti. Ağır yaralanan B.S. çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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