Kırıkkale’de damat dehşeti: Kayınpederini pompalı tüfekle vurdu
Kırıkkale'de yaşayan 40 yaşındaki Ziya E., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı 59 yaşındaki kayınpederi Abdullah Ü.'yü pompalı tüfekle vurdu. Kayınpeder hayatını kaybederken, kaçan damat bir süre sonra yakalandı.
Olay, sabah saatlerinde kent merkezi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Ziya E., daha önce tartıştığı kayınpederi Abdullah Ü.'nün evine geldi. 2 katlı evin önünde Ziya E. ile Abdullah Ü. arasında bir kez daha tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ziya E., pompalı tüfekle kayınpederi Abdullah Ü.'ye ateş açtı.
Abdullah Ü., göğsüne isabet eden saçma ile yaralanarak yere yığılırken, Ziya E. ise olay yerinden kaçtı. O sırada evde bulunan yakınlarının ihbarı sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Abdullah Ü., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Abdullah Ü.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Ziya E. ise yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kırıkkale'de tartışma yaşadığı damadı Ziya E., tarafından pompalı tüfekle vurulan Abdullah Ürkmez, tedavi altına alındığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bu arada olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan Ziya E., emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Adıyaman'da yüzsüzlüğün bu kadarı da pes dedirtti!
- Sayısal Loto 25 Eylül 2019 Çarşamba sonuçları! Sayısal Loto çekiliş sonuçları için tıklayınız…
- Antalya'da lise öğrencilerine şiddet iddiası
- Adıyaman'da hırsızlık yapan kadınların yüzsüzlüğü ''bu kadarına pes'' dedirtti!
- 50 kuruş için kan aktı
- Ünlü deprem tahmincisi Hoogerbeets’ten korkutan İstanbul uyarısı!
- Ecrin bebek için sevindirici haber
- Nail Kurt hakkında mahkemeden son dakika kararı
- İstanbul'da bir deprem daha
- Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı
- Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm canlı izle! – ATV
- Sayısal Loto 25 Eylül 2019 Çarşamba sonuçları! Sayısal Loto çekiliş sonuçları için tıklayınız…
- Benim Adım Melek oyuncuları kimdir? Yeni dizi Benim Adım Melek konusu nedir?
- Soyuz MS-15 uzaya fırlatıldı
- Prematüre olarak dünyaya gelen Ecrin bebek için sevindirici haber!
- Son dakika: 31 Mart seçimlerindeki usulsüzlükle ilgili flaş gelişme! 37 kişi hakkında FETÖ'den dava açıldı
- Başkan Erdoğan'dan "Türk Dil Bayramı" mesajı
- Son dakika! Marmara'da korkutan deprem
- Putin, Maduro'yu Rusya'da ağırladı! Venezuela için net mesaj
- Macky Sall'den İsrail'e çağrı: Filistin sınırlarına saygı duy!
- Mustafa Destici: Başkan Erdoğan'ın İsrail ile ilgili konuşması tarihe bir nottur
- MHP'den Meral Akşener hakkında flaş sözler: Sen aslında yoksun!