Kırıkkale’de damat dehşeti: Kayınpederini pompalı tüfekle vurdu

Kırıkkale'de yaşayan 40 yaşındaki Ziya E., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı 59 yaşındaki kayınpederi Abdullah Ü.'yü pompalı tüfekle vurdu. Kayınpeder hayatını kaybederken, kaçan damat bir süre sonra yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde kent merkezi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Ziya E., daha önce tartıştığı kayınpederi Abdullah Ü.'nün evine geldi. 2 katlı evin önünde Ziya E. ile Abdullah Ü. arasında bir kez daha tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ziya E., pompalı tüfekle kayınpederi Abdullah Ü.'ye ateş açtı.

Abdullah Ü., göğsüne isabet eden saçma ile yaralanarak yere yığılırken, Ziya E. ise olay yerinden kaçtı. O sırada evde bulunan yakınlarının ihbarı sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Abdullah Ü., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Abdullah Ü.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Ziya E. ise yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kırıkkale'de tartışma yaşadığı damadı Ziya E., tarafından pompalı tüfekle vurulan Abdullah Ürkmez, tedavi altına alındığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bu arada olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan Ziya E., emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.