İş kazasında ölen adam, organlarıyla 3 hastaya umut oldu
Sivas'ta iş kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin organları, 3 hastaya umut oldu. Malatya'dan gelen ekibin yaklaşık 3 saat süren operasyonunun ardından, Yıldız'ın karaciğer ve böbrekleri alındı. Karaciğer, nakil bekleyen hasta için Malatya'ya, böbrekler ise Erzurum ile İstanbul'a gönderildi.
Koyulhisar ilçesinde 14 Eylül'de çalıştığı inşaattan düşerek ağır yaralanan 53 yaşındaki Naci Yıldız'ın tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü'nde beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakli Birimi yetkililerince aileyle yapılan görüşmeler sonucu Yıldız'ın organları bağışlandı.
ÖZEL EKİP GELDİ
Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda, Malatya'dan gelen ekibin yaklaşık 3 saat süren operasyonunun ardından, Yıldız'ın karaciğer ve böbrekleri alındı. Karaciğer, nakil bekleyen hasta için Malatya'ya, böbrekler ise Erzurum ile İstanbul'a gönderildi.
3 KİŞİYE CAN OLDU
Operasyonu gerçekleştiren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Birimi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağışçı aileye teşekkür etti.
Yıldız'a Allah'tan rahmet dileyen Özdemir, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesine ve bağışcı aileye böyle bir bağışta bulundukları için teşekkür ederiz. Allah sabırlar versin. Yaptıkları iş hayırlı bir iş oldu. Karaciğer, İnönü Üniversitesinde karaciğer bekleyen bir hastaya nakledilecek. Böbrekler ise biri Erzurum diğeri İstanbul'da organ bekleyen hastalara nakledilecek." dedi.
Bahattin Yıldız da ağabeyinin organlarını ailesiyle görüşerek bağışlama kararı aldıklarını belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- A101 26 Eylül aktüel ürünler kataloğu! A101 aktüel katalog uygun fiyatlarla dikkat çekiyor!
- Bir Zamanlar Çukurova'dan en özel kareler
- Meteoroloji uyarmıştı! Her yeri su bastı...
- 92 göçmen Çanakkale'de yakalandı
- Fransa’da demiryolu çalışanları grevde
- Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
- Dehşet anı kamerada! Her yerde aranıyor...
- Meteoroloji'den 5 ile sağanak uyarısı!
- 'Gladyatör-2' Muğla'da mı çekilecek?
- Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar!
- ABD'den Türkiye’ye 100 milyar dolarlık teklif
- Macron: Trump ile Ruhani için gerekli şartlar oluştu
- Çin uzaya gözlem uydusu fırlattı
- EDHO 140. Bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm tek parça izle!
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte ATV dizisi Diriliş Osman’ın oyuncu kadrosu!
- PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- 15 bin TL maaşla iş imkanı... Emirates kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? Kabin memuru alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Serap Çelikunal kimdir? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan Müge Anlı'da şok sözler!
- A101 26 Eylül aktüel ürünler kataloğu! A101 aktüel katalog uygun fiyatlarla dikkat çekiyor!
- Kimse Bilmez neden yok? Kimse Bilmez bitti mi? Kimse Bilmez yeni bölüm ne zaman?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm izle! EDHO 140. bölüm tek parça izle! (ATV)
- Selda Alkor kimdir? EDHO yeni oyuncusu Selda Alkor kaç yaşında, nereli?