5 il için Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 25 Eylül Türkiye geneli hava durumu...
Eylül ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde hava sıcaklıklarında belirgin bir şekilde düşüş yaşanıyor. Bu nedenle vatandaşlar Meteoroloji tarafından yapılacak uyarıları yakından takip ediyor. Yapılan son uyarıya göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de yarın aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji yaptığı uyarıda oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Güney Ege kıyıları ile Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İzmir, Manisa, Aydın,Muğla ve Antalya çevrelerinde, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Antalya'nın İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı bekleniyor.
MUĞLA 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Antalya merkez ile Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Akseki ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olması bekleniyor.
ADANA 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 23°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Antalya merkez ile Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Akseki ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olması bekleniyor.
ISPARTA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 7°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 18°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TOKAT 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 6°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM 6°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
VAN 7°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu 5 (40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı ile akşam saatlerinde geneli doğu ve güneydoğudan 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi., yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu güneyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeyi güneybatıdan, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi güneydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, yarın (Çarşamba) Mersin Körfezi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan, zaman zaman kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam ilk saatler ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
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