Baraj üzerindeki yüzen evlere operasyon: 3 gözaltı

Bursa'da Çınarçık barajında devriye atan güvenlik güçleri, barajda varillerin üzerinde yüzen 3 adet ahşap ev buldu. Ekipler, evlerde yaptıkları aramada 307 gram kubar esrar ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet motorlu kayık ve 56 yayın balığı ele geçirdi.

Orhaneli ilçesindeki bir barajda izinsiz olarak variller üzerine ahşap malzemeden inşa edilen 3 barakada kubar esrar ve ruhsatsız iki av tüfeği bulundu.