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Baraj üzerindeki yüzen evlere operasyon: 3 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ! NE DUYULDU NE GÖRÜLDÜ...

'da Çınarçık barajında devriye atan güvenlik güçleri, barajda varillerin üzerinde yüzen 3 adet ahşap ev buldu. Ekipler, evlerde yaptıkları aramada 307 gram kubar esrar ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet motorlu kayık ve 56 yayın balığı ele geçirdi.

Orhaneli ilçesindeki bir barajda izinsiz olarak variller üzerine ahşap malzemeden inşa edilen 3 barakada kubar esrar ve ruhsatsız iki av tüfeği bulundu.

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