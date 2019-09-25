İstanbul’da şok eden operasyon! Saunada böyle yakalandılar
İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp sözde kontrol için durdurdukları turistlerin paralarını çalan yabancı uyruklu iki şüpheli filmleri aratmayan bir baskınla yakalandı. Şüphelilerin baskın sırasında aynı sokakta bulunan saunanın içindeki oturma bölümünün altında saklanırken yakalandıkları öğrenildi. İran uyruklu olduklarını söyleyen şüphelilerden Cavad I'nın(43) parmak izi incelemesi sonucu 1989 yılından bu yana sahte polis kimliği ile para çalmak suçlamasıyla başka isimlerle 6 kez yakalandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.
İstanbul'da polise başvuran 4 turist, yanlarına yaklaşan ve polis olduklarını söyleyen kişilerin sözde ceplerinden çıkan paralara sahte olduklarını söyleyerek el koyduğunu ve yanlarından kaçtığını söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sırasında ifade veren mağdurlardan İsveç vatandaşı Adnan N. "Yanıma yaklaşıp narkotik polisi olduklarını söylediler. Kokain kullandığımı iddia ettiler. Ben kabul etmeyince cebimdeki paraları görmek istediler. 2 bin 400 dolar parayı inceledikten sonra sahte olduğunu söyleyerek el koydular. Sonra yanımdan ayrılıp kayboldular." dedi.
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