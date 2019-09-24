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İzmit'te fuhuş operasyonu! Azeri uyruklu 2 kadın yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
POLİS BÖYLE YAKALADI!

İzmit'te, polis ekiplerince fuhuş yapıldığı tespit edilen eve baskın düzenlendi. Evde yakalanan uyruklu kadınlardan A.K. (33) gözaltına alırken, R.A. (35) ise sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit'in Turgut Mahallesi'ndeki fuhuş yapıldığı öne sürülen evi takibe aldı.



2 KADIN YAKALANDI

Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, operasyon düzenledikleri evde Azeri 2 kadını yakaladı. Kadınlardan mağdur olduğu ve zorla çalıştırıldığı anlaşılan R.A., sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

ARACILIK EDEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fuhşa aracılık ettiği ve yer temin ettiği belirlenen A.K. ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.K., adliyeye sevk edildi.

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