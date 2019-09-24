24 Eylül 2019, Salı
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Son dakika: ALES/2 soru ve cevap anahtarı yayımlandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
ALES/2 SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!

Son dakika haberine göre; 2019 tarihinde uygulanan ve (2019-ALES/2) ile Cevap Anahtarının yüzde 10’u yayımlandı.

2019 tarihinde uygulanan ve (2019-ALES/2) ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 24 Eylül 2019 tarihinde saat 09.00'dan itibaren 'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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