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Yunanistan'a kaçmak isteyen 92 göçmen Çanakkale'de yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.09.2019
92 GÖÇMEN ÇANAKKALE'DE YAKALANDI

'nin ilçesinden lastik botla 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen uyruklu 92 ekiplerince yakalandı.

Kuzey 'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevinde bulunan Komutanlığı'na bağlı ekipler, iki ayrı operasyonda uyruklu 92 yakaladı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE SEVK EDİLDİLER

Ekipler, Küçükkuyu beldesi açıklarında 50, Kadırga burnu açıklarında ise 42 olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 92 kaçak göçmeni botlarla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi.

Burada yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yunanistan'a kaçmak isteyen 92 göçmen Çanakkale'de yakalandı YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTEYEN 92 GÖÇMEN ÇANAKKALE'DE YAKALANDI

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