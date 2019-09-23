23 Eylül Sonbahar Ekinoksu için Google tarafından özel bir doodle çalışması gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde Google'a giren vatandaşlar Sonbahar Ekinoksu ile ilgili araştırmalara başladı. 23 Eylül, Kuzey Yarımküre'de sonbaharın ilk günü olarak kabul edilirken, Güney Yarımküre de ise ilkbaharın ilk günü olarak kabul ediliyor. Gece ve gündüz 23 Eylül'de eşit olarak yaşanırken, Kuzey Yarımküre'de geceler uzamaya başlıyor. Peki, 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir, nasıl olur? İşte Google'ın Sonbahar Ekinoksu için gerçekleştirdiği doodle çalışması ve detaylar...

Gece ve gündüzün eşit olduğu 23 Eylül, Sonbahar Ekinoksu olarak adlandırılıyor. Güney Yarımküre'de ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilen 23 Eylül, Kuzey Yarımküre de ise, sonbaharın başlangıcı olarak biliniyor. Güney Yarımküre'de gündüzler uzarken, Kuzey Yarımküre'de geceler uzamaya başlıyor. 23 Eylül Ekinoksu Google tarafından da unutulmadı. Özel günleri hazırladığı doodle çalışmaları ile duyuran ve kutlayan Google, sonbaharı anımsatan bir doodle hazırladı. Doodle, yüzbinlerce kişinin beğenisini kazandı. Google'ın çalışmasının ardından ekinoks ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir, nasıl olur? İşte detaylar...

SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

23 Eylül, Sonbahar'ın ilk günü olarak kabul edilir ve ekinoks olarak adlandırılır. Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vаkti Ekvator'a 90°lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmеye başlar. Bu tarihten itibаren Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi olur . Bu tarih Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar, Güney Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır .

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktаsında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

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