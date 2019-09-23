Vatandaşa kötü davranan esnaf, pazardan 4 hafta men edildi
Zonguldak'ta sebze meyve pazarındaki esnaftan bir kişinin tezgahı, pazar kurallarına uymadığı ve pazar düzenini bozduğu gerekçesiyle, Devrek Belediyesi encümen kararıyla geçici süre ile cezalandırılarak kapatıldı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kurulan sebze-meyve pazarında bir tezgah sahibi esnafın tezgahı, pazar kurallarına uymadığı ve düzeni bozduğu gerekçesiyle 4 hafta süreyle kapatıldı.
"VATANDAŞLARIMIZA UYGUNSUZ DAVRANIYORDU"
Belediye Zabıta Müdürü İsmet Uzunsoy, "Geçen hafta arkadaşlarımızın yaptığı denetimlerde vatandaşlarımıza uygunsuz davranan, vatandaşlarımıza mukavemette bulunan pazarımızın düzenini bozduğundan bu tezgaha encümen kararıyla 4 hafta pazardan men cezası verilmiştir. Kontrollerimiz devam edecektir. Vatandaşlarımızın düzenli şekilde pazardan alışveriş yapmaları için sık sık kontrollerimiz devam ediyor. Pazarcı esnafımızın bu konuda özellikle pazarımıza gelen vatandaşlarımıza daha iyi ve temiz bir şekilde alışveriş yapma ve iyi davranma konusunda uyarılarımız devamlı vardır. Denetimlerimiz sıklıkla devam edecektir" diye konuştu.
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