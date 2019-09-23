Sınıflandırılmış yükümlü nedir? Sınıflandırılmış yükümlü ne demek?

Sınıflandırılmış yükümlü nedir sorusuna askerlik yeri sorgulayan gençler yanıt arıyor. Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Askerlikte sınıflandırılmış yükümlülerin ne zaman birliğe katılacağına ilişkin araştırmalar sürüyor. MSB ASAL duyurusuyla birlikte 99/4 askerlik yerleri E-Devlet üzerinden açıklanmıştı. Peki, açıklamada yer alan sınıflandırılmış yükümlü ne demek? İşte yanıtı!

Sınıflandırılmış yükümlü nedir? MSB ASAL tarafından 99/4 askerlik yerleri açıklandı. Sorgulama yapan gençler "sınıflandırılmış yükümlü" ibaresiyle karşılaştı. Peki, sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü nedir? Askerlik görevini yerine getirmek için sorgulama yapan gençlerin araştırdığı sınıflandırılmış yükümlülerin askerlik tarihleri belli oldu. İşte sınıflandırılmış yükümlüler hakkında tüm merak edilenler!