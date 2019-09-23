İki otomobilin çarpıştığı kazada yayalar son anda kurtuldu
Bolu'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne yansıyan trafik kazasında, yaya geçidinden karşı tarafa geçmeye çalışan bir vatandaşın son anda aracın altında kalmaktan kurtulması yer aldı.
Bolu'da, ağustos ayında meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlandı. Yayınlanan görüntülerde kazaların, dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana geldiği bir kez daha gözler önüne serildi.
Bolu'dan 2 kaza anının yer aldığı görüntülerde en dikkat çekici olan D-100 karayolunun YSE Kavşağı mevkinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza oldu.
KIL PAYI KURTULDU
Kazada, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobile, başka bir otomobilin yan yoldan kontrolsüz bir şekilde gelerek çarptığı sırada, yaya geçidinden karşı tarafa geçmeye çalışan bir vatandaşın son anda aracın altında kalmaktan kurtulması yer aldı.
Bir diğer kazada ise, sol şeritte ilerleyen bir otomobilin şerit değiştirdiği sırada başka bir otomobille çarpışması yer alıyor.
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