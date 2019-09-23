Emniyet kemerini takmayan sürücü otomobilden fırladı
Zonguldak'ta kontrolden çıkıp, ağaçlık alana yuvarlanan aracın ön camından fırlayarak ölen Mehmet Akdeniz'in emniyet kemeri ikaz sistemini devreden çıkarmak için internette 15 liraya satılan kemer bölgesine 'ikaz susturucu' taktığı ortaya çıktı.
Merkeze bağlı Saraycık köyünde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Mehmet Akdeniz yönetimindeki 67 EY 696 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 40 metreden ormanlık alana uçtu.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Takla atan araçtan fırlayarak başını ağaca çarpan Mehmet Akdeniz, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Mehmet Akdeniz, bugün Saraycık köyünde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
JANDARMA UYARDI
Mehmet Akdeniz'in araç seyir halindeyken emniyet kemeri ikaz sistemini devreden çıkarmak için kemer bölgesinde 'ikaz susturucu' taktığı ortaya çıktı. İkaz susturucuların internette 15 liraya satılması dikkat çekti. Jandarmanın yaptığı incelemede Mehmet Akdeniz'in emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan fırlayarak yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma yetkilileri, vatandaşların trafikte araçlarını kullanırken emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıda bulundu.
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