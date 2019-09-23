Son dakika: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
Son dakika haberi... Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
Başakşehir'de plastik maddeler üreten bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alınan bilgiye göre Çevre Sanayi Sitesinde plastik maddeler üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine sağlık ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Detaylar geliyor...
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