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Başakşehir'de fabrika yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.09.2019
İSTANBUL'DA KORKUTAN FABRİKA YANGINI!

'un ilçesinde plastik maddeler üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

'de plastik maddeler üreten bir fabrikada çıkan nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

Alınan bilgiye göre Çevre Sanayi Sitesinde plastik maddeler üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine sağlık ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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