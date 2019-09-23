Başakşehir'de fabrika yangını
Giriş Tarihi: 23.09.2019
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde plastik maddeler üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Başakşehir'de plastik maddeler üreten bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
ÇOK SAYIDA EKİP GÖREVLENDİRİLDİ
Alınan bilgiye göre Çevre Sanayi Sitesinde plastik maddeler üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine sağlık ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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