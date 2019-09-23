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Kapısını kırarak girdiği evde kayınpederini öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.09.2019
KORKUNÇ OLAY! KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ VE...

'un Alaca ilçesinde boşanma aşamasındaki 20 yaşındaki , kayınpederi 'yi (50) kapısını kırarak girdiği evinde pompalı tüfekle öldürdü.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi arıyor. Tokmak'ın olaydan önce sosyal medyada "Mademki cennete gidemeyeceğiz o zaman cehennemi hak edelim" paylaşımı yaptığı ortaya ��ıktı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Olay, gece yarısı Alaca ilçesine bağlı Günhan Mahallesi Şirinler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşi Tuba Tokmak'tan boşanma aşamasında olan , kayınpederi 'ye ait eve gitti. Kapıyı kırarak içeriye giren damat, kayınpederi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında Musa Tokmak, kayınpederi Fevzi Penpe'ye pompalı tüfekle ateş etti. Şüpheli kaçarken, kayınpederi kanlar içerisinde yere yığıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Evdekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fevzi Penpe kurtarılamadı. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

zanlısı Musa Tokmak'ın olaydan birkaç gün önce hesabında, "Mademki cennete gidemeyeceğiz o zaman cehennemi hak edelim" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

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Neco Neco

İDAM ... bu ve bunun gibiler idamı hakedenlerdir

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.09.2019 18:19
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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