Kapısını kırarak girdiği evde kayınpederini öldürdü
Çorum'un Alaca ilçesinde boşanma aşamasındaki 20 yaşındaki Musa Tokmak, kayınpederi Fevzi Penpe'yi (50) kapısını kırarak girdiği evinde pompalı tüfekle öldürdü.
Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi arıyor. Tokmak'ın olaydan önce sosyal medyada "Mademki cennete gidemeyeceğiz o zaman cehennemi hak edelim" paylaşımı yaptığı ortaya ��ıktı.
KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI
Olay, gece yarısı Alaca ilçesine bağlı Günhan Mahallesi Şirinler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşi Tuba Tokmak'tan boşanma aşamasında olan Musa Tokmak, kayınpederi Fevzi Penpe'ye ait eve gitti. Kapıyı kırarak içeriye giren damat, kayınpederi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında Musa Tokmak, kayınpederi Fevzi Penpe'ye pompalı tüfekle ateş etti. Şüpheli kaçarken, kayınpederi kanlar içerisinde yere yığıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Evdekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fevzi Penpe kurtarılamadı. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Cinayet zanlısı Musa Tokmak'ın olaydan birkaç gün önce sosyal medya hesabında, "Mademki cennete gidemeyeceğiz o zaman cehennemi hak edelim" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.
kalan karakter 1000
İDAM ... bu ve bunun gibiler idamı hakedenlerdircevapla 23.09.2019 18:19
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