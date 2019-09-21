Kına gecesinde gelinin yakınları damadı öldürdü, annesini ağır yaraladı
Gaziantep'te, resmi nikahları kıyıldıktan sonra kız tarafının düğünden vazgeçtiği Eser Efsane (32) ve Damla Efsane (27) çifti birlikte kaçtı. Aile büyüklerinin araya girmesi ile gelinin ailesi ikna olarak düğün yapılmasına izin verdi. Evlerinin önünde kına gecesi yapıldığı sırada gelinin isimleri henüz öğrenilemeyen babası ve kardeşlerinin bıçakla saldırdığı damat öldü, annesi Meryem Fidan ise ağır yaraladı.
Olay, dün gece geç saatlerde Üçoklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş'ta yaşayan Eser Efsane ile Damla Efsane görüşüp tanıştıktan sonra evlenmeye karar verdi. Gelin ve damadın aileleri de anlaştı ve yaklaşık 3 ay önce nişan yapıldı.
Daha sonra düğün tarihi kararlaştırıldı ve 2 ay önce de çift nikah masasına oturarak resmi olarak evlendi. Çift düğün hazırlıkları yaparken, Damla'nın ailesi düğün alışverişi nedeni ile Eser'in ailesi ile tartışarak düğünden vazgeçti. Birbirlerini seven çift ise beraber Kahramanmaraş'a kaçtı. Her iki ailenin büyüklerinin araya girmesi ile Damla Efsane'nin ailesi düğün için izin verdi.
DAMAT YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Dün gece gelinin ailesinin yaşadığı evin önünde kına gecesi düzenlendi. Gecede gelinin isimleri henüz öğrenilemeyen babası ile kardeşleri bıçakla damat ile annesi Meryem Fidan'a saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yere yığılan Eser ve annesini özel bir hastaneye götürdü.
Tedaviye alınan Eser Efsane boğazına aldığı bıçak darbesi nedeniyle doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden annesi Meryem Fidan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Saldırıyı yapanların, olaya müdahale etmemeleri için çevredekileri biber gazı ile uzaklaştırdıkları öne sürüldü. Polis, yaptıkları çalışmanın ardından olaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.
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