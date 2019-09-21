22 Eylül 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İznik'te 6 bin tavuk ölüsü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2019
İZNİK'TE 6 BİN TAVUK ÖLÜSÜ BULUNDU

'nın ilçesinde, bir arazide toprağa gömülü halde yaklaşık 6 bin ölü bulundu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin aldığı numunenin ardından tavuk ölüleri, belediye ekipleri tarafından kireçlenerek gömüldü.

'e bağlı Bayındır Mahallesi'nde kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi.

İhbarı değerlendiren ekipleri, boş arazide toprağa gömülü halde ve kuyularda binlerce ölü buldu. Zabıta ekiplerinin İhbarı üzerine olay yerine jandarma ve İznik Tarım Müdürlüğü ekipleri geldi.

KİREÇLENEREK GÖMÜLDÜLER

Yapılan incelemelerde yaklaşık 6 bin ölü tavuk olduğu belirlendi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin aldığı numunenin ardından tavuk ölüleri, belediye ekipleri tarafından kireçlenerek gömüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN