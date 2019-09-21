14 yaşındaki kız, trafik canavarı kurbanı oldu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki lise öğrencisi Tesnim Şavur, yaşamını yitirdi. Şavur'un cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesinde Mardin kara yolunda meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şeyhmuz Demir İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Tesnim Şavur'a çarptı. Kazada Şavur, ağır yaralandı. Şavur, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Acil serviste tedaviye alınan Şavur, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Şavur'un cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
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