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Meteorolojiden yağış uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2019
METEOROLOJİDEN YAĞIŞ UYARISI

kıyılarında, , ve çevreleri ile 'nun kıyı kesimlerinde sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, 'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması, kıyıları, , ve çevreleri ile 'nun kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin (2 bin metre üstü) karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam saatlerinde ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Güneydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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