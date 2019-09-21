Meteorolojiden yağış uyarısı
Doğu Karadeniz kıyılarında, Sinop, Artvin ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin (2 bin metre üstü) karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının Güneydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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