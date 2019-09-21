Adana Kozan'da orman yangını
Adana’nın Kozan ilçesinde yerleşim alanlarına yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken vatandaşlar uyarıldı.
Kozan Kalesi eteklerindeki ormanlık alanda sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile giderek büyüyen yangın belediyeye ait sosyal tesisler ile manastır piknik alanı ve kale yürüyüş yolunun bulunduğu alanda etkili oldu.
VATANDAŞLAR UYARILDI
Yangına Adana Büyükşehir Belediyesine ait itfaiyeler ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile müdahale edildi. Yangının meydana geldiği nokta yerleşim alanlarına yakın olduğu için tedbir amaçlı olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Vatandaşlar polis ekiplerince uyarılırken yangının başladığı saatten itibaren kaleye gezmek için araçları ile veya yaya olarak çıkanlar tahliye edildi.
Yangına müdahale devam ediyor.
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asagilik pkk ve sahibi asagilik abd yapiyor, ormanlara koruma gerekiyor.cevapla 22.09.2019 01:26
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