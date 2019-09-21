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Adana Kozan'da orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2019
ADANA KOZAN'DA ORMAN YANGINI

’nın Kozan ilçesinde yerleşim alanlarına yakın ormanlık alanda çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken vatandaşlar uyarıldı.

Kozan Kalesi eteklerindeki ormanlık alanda sebebi bilinmeyen bir çıktı. Rüzgarında etkisi ile giderek büyüyen yangın belediyeye ait sosyal tesisler ile manastır piknik alanı ve kale yürüyüş yolunun bulunduğu alanda etkili oldu.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Yangına Büyükşehir Belediyesine ait itfaiyeler ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile müdahale edildi. Yangının meydana geldiği nokta yerleşim alanlarına yakın olduğu için tedbir amaçlı olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Vatandaşlar polis ekiplerince uyarılırken yangının başladığı saatten itibaren kaleye gezmek için araçları ile veya yaya olarak çıkanlar tahliye edildi.

Yangına müdahale devam ediyor.

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misafir misafir

asagilik pkk ve sahibi asagilik abd yapiyor, ormanlara koruma gerekiyor.

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cevapla 22.09.2019 01:26
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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