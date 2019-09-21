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Aldığı sahte ehliyet, cinayet zanlısına ait çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2019
ALDIĞI SAHTE EHLİYET, CİNAYET ZANLISINA AİT ÇIKTI

'da 1,5 yıl önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan kişi, firari bir zanlısı adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesiyle yakalandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar'da, uygulama yapan trafik ekipler, kontrol için 01 ACR 065 plakalı minibüsü durdurdu. Polis ekiplerine Mesut Sade adına düzenlenmiş ehliyet veren sürücüden şüphelenen ekipler, detaylı sorgulamada sürücü belgesinin sahte olduğunu belirledi.

Mesut Sade'nin de 'de zanlısı olarak arandığını tespit eden ekipler, uygulama bölgesine Cinayet Büro Amirliği ekiplerini de çağırdı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Gerçek adı Halil İbrahim G. olduğu belirlenen şüphelinin, yaklaşık 1,5 yıl önce "alkollü araç kullanmaktan" ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince 2 bin 18 lira ceza uygulanan şüpheli, gözaltına alınarak Sarıçam götürüldü.

Şüpheli Halil İbrahim G, polis merkezine götürüldüğü sırada, tanımadığı bir aracı vasıtasıyla bin 500 liraya sahte ehliyet aldığını belirterek, "Bu ehliyette böyle bir şey olduğundan haberim yoktu, başımıza böyle bir iş geldi." diye konuştu.

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